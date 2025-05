Die Gezeichneten von Gumpendorf: Unterwegs mit mobilen Sozialarbeitern

„Die, die mit dem Tempo unserer Gesellschaft nicht mehr mitkommen, die Abgehängten, werden sichtbarer in der Stadt“, berichtet Martin Tiefenthaler , der schon seit 2010 als Sozialarbeiter der Suchthilfe Wien arbeitet. Die führt im gelben Haus schräg gegenüber von der U6-Station das Tageszentrum „Jedmayer“ , vulgo „das Jedmayer“. Wie der Name deutlich machen soll, kann hier jeder Mayer, Müller oder Mustermann reinkommen und um Unterstützung bitten.

Ein Angebot: Haus der Suchthilfe Wien am Gumpendorfer Gürtel.

Das Spektrum des Angebots reicht vom Tausch von Einweg-Spritzen über Rückzugsorte bis hin zu Suchttherapien.

Unterwegs auf den Straßen von Wien

Darüber weit hinaus sind der Sozialarbeiter Tiefenthaler und seine Kollegen auf den Straßen und in den Parks von Wien regelmäßig unterwegs. Aufgabe der „SAM“-Teams für „mobile soziale Arbeit im öffentlichen Raum“ ist es, auf die oft prekär lebenden Klienten zuzugehen und möglichst auf Augenhöhe Hilfe anzubieten.

Zudem sollen sie, so der Auftrag der Stadt, die Ängste und Sorgen der Anrainer ernst nehmen, ihnen zuhören und – sofern möglich – gemeinsam an Lösungen arbeiten. Nicht jeder Wunsch könne erfüllt werden, betont Tiefenthaler. „Es gibt halt Phänomene in einer Großstadt, die können wir nicht einfach wegdiskutieren.“

Immer weniger Räume ohne Konsumzwang

Berichte, wonach die Lage im Grätzl rund ums „Jedmayer“ eskaliert, möchte einer, der es als Augen- und Ohrenzeuge am besten wissen muss, nicht bestätigen. Faktum sei viel mehr: „Die Räume ohne Konsumzwang werden weniger.“

Eine Visite im Fritz-Imhoff-Park belegt diese These. Der ruhige Park befindet sich am Ende einer Sackgasse und wird auch sonst gut von der Hektik abgeschirmt: von einer Lärmschutzwand zum Gürtel und auf der einen Seite von den Wänden einer Wohnhausanlage.