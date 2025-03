Gumpendorfer Straße: Vereinte Kräfte gegen No-go-Zonen

Spritzen in dunklen Ecken, die Notdurft im Stiegenhaus oder Drogensüchtige, die im Keller nächtigen. Die Gemeindebau-Bewohner rund um den Fritz-Imhoff-Park in Mariahilf sind einiges gewöhnt.

„Seit der Jedmayer da ist, haben wir Probleme“, klagt Anrainerin Gabriele Fröschl . Sie muss es wissen. Die Pensionistin lebt seit 37 Jahren in dem Grätzl. Gemeint ist das Suchthilfezentrum Jedmayer in unmittelbarer Nachbarschaft an der Ecke Gürtel/Gumpendorfer Straße.

Der Bezirkschef stimmt ihr zu, das sei kein Zustand. Er werde wegen der beschädigten Tür nachhaken. Gleichzeitig setzt er die Probleme in Relation. „Wir haben derzeit einige Baustellen. Die minimieren den öffentlichen Raum und erzeugen Druck im Bezirk. Insgesamt sprechen wir aber in ganz Wien von 200 bis 300 akut Suchtkranken – eine geringe Zahl für eine Großstadt.“

450 Anzeigen Seit das Einsatzteam Stadt Wien unter der Leitung der Gruppe Sofortmaßnahmen in Zusammenarbeit mit der Wiener Polizei, den Wiener Linien und Sozialarbeitern Schwerpunktaktionen an Hotspots durchführt, wurden 450 Anzeigen erstattet.

Gruppe Sofortmaßnahmen Viele Wienern ist die Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt hauptsächlich wegen der erfolgreichen Coups gegen illegale „Teigtascherl-Fabriken“ bekannt. Dabei gibt kaum einen Bereich, in den die Einheit nicht involviert ist. „Wir koordinieren alle infrage kommenden Abteilungen der Stadt, um den Wienern in allen Lebenslagen zu helfen“, sagt Leiter Walter Hillerer.

Hilfe statt Verdrängung

Im Sinne der SPÖ-Philosophie, Randgruppen nicht noch weiter an den Rand der Gesellschaft zu drängen, setze man im sechsten Bezirk auf Unterstützung statt Verdrängung. Die Sicherheit der Menschen habe aber oberste Priorität, wie die anwesenden Polizisten betonen: „Wenn sich suchtkranke, hausfremde Personen im Gebäude aufhalten, wählen Sie sofort 133“, rät ein Beamter.

Ähnliches wird Anrainern am Ottakringer Yppenplatz, am Meidlinger Bahnhof, am Hauptbahnhof, Reumannplatz oder Keplerplatz in Favoriten empfohlen. An all diesen Orten finden derzeit regelmäßig ähnliche Schwerpunktaktionen statt. Hunderte Anzeigen waren laut Gruppe Sofortmaßnahmen bisher die Folge.

Aber auch beruhigte Anrainer, glaubt Rumelhart. Zumindest in den kleinen Fragen bestätigt sich das bei dem Schwerpunkt im Fritz-Imhoff-Park: „Meinen Baum schneidet’s mir eh nicht weg?“, fragt Gemeindebaubewohnerin Fröschl zum Abschied. „Das ist das Letzte, was wir tun“, beruhigt Rumelhart, ehe er sich dem nächsten Anrainer und dessen Anliegen zuwendet.