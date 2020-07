"Übermut" trieb Verdächtigen in die Arme der Polizei

Übermut tut selten gut: Das wird sich nun wohl auch ein 36-jähriger Bosnier merken, der am Mittwoch in einem Elektromarkt in der Wagramer Straße in Wien-Donaustadt mutmaßlich auf Diebestour war. Der Mann hatte von einer Spielkonsole die Sicherung entfernt und danach unbemerkt das Geschäft verlassen.

Auf ein Neues

Weil das so gut funktioniert hatte, versuchte er sein Glück erneut, wurde aber dabei von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes erwischt und angehalten. Kurz darauf nahmen alarmierte Polizisten den Mann fest.