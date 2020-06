Überfallserie auf Frauen geklärt

Mimra

Landeskriminalamt

Im Visier war der Hotspot – ein Grätzl in Favoriten. Hunderte Passanten wurden Befragt, Gehsteige gefilmt. In den Straßenzügen lagen hundert Beamte in Zivil auf der Lauer – und beschützten die Bewohner. "Wir begleiteten unbemerkt potenzielle Opfer sicher nach Hause", erklärte Michaelvom Wiener

Mitte April hatte die Polizei den richtigen Riecher: Der Mann, ein Tagelöhner, der sich auch am "Arbeiterstrich" und in Wettbüros herumtrieb, spazierte durch das Viertel, ein Werkzeug, einen Geißfuß , mit dabei. Den "habe er gefunden", gab er später an. Spezialisten suchten nach Spuren an seinen Kleidern und auf dem Werkzeug. Danach zeigte man einigen Opfern den Verdächtigen – alles vergebens. Ermittler Robert Klug: "Wir mussten ihn wieder gehen lassen."

Acht Tage später schlug der Unbekannte ein Mädchen, 13, spitalsreif. Die Opfer wurden schwer verletzt: Eine 25-Jährige ist noch auf der Intensivstation, ein anderes auf einem Auge erblindete. Neben Raub ermittelt die Polizei auch wegen Mordversuchs. Zeugen und ein Opfer halfen einem Polizeizeichner, ein Phantombild anzufertigen. Wie sich nun zeigt, hat es nichts mit dem Verdächtigen gemein. Mimra: "Das zeigt, wie schwierig die Ermittlungen waren."

Samstagfrüh konnte ein Überfallopfer die Polizei verständigen. Der Fall war zu harmlos und zu weit weg vom Hotspot, um ins Schema zu passen. Doch rasch brachte man ihn in Verbindung mit der Serie. Acht Taten lasten ihm Ermittler an, sieben gestand er. Weitere Fälle werden aufgerollt (Hinweise: 01-31310/33800). Was sagt der Verdächtige? "Er gibt das emotionslos zu", erklärt Mimra.