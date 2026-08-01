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Stadtpark Wien: Drei Festnahmen nach Raubüberfall
Messerangriff im Wiener Stadtpark: Ein 18-Jähriger und seine Freundin wurden von einer Gruppe Männer überfallen.
Ein junger Mann und seine Freundin sind in der Nacht auf Samstag im Wiener Stadtpark von fünf Männern überfallen worden. Die Opfer wehrten sich erfolgreich gegen die Angreifer, der 18-Jährige wurde dabei aber unter anderem durch ein Messer an der Hand verletzt, berichtete die Exekutive.
In der Nähe stellte die Polizei drei junge Verdächtige, von denen ein 20-Jähriger bei der Festnahme überwältigt werden musste. Die beiden weiteren Täter müssen noch ermittelt werden.
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