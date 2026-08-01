Tragischer Badeunfall: Pensionist stirbt im Mühlwasser

Ein Badeausflug endete am Freitag im Mühlwasser an der Wiener Stadtgrenze tödlich. Ein 87-jähriger Mann verunglückte beim Schwimmen und konnte trotz eines raschen Rettungseinsatzes nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden.

Eine Zeugin hatte den Pensionisten gegen Mittag noch beim Schwimmen gesehen. Als sie rund eine Stunde später erneut an der Stelle vorbeikam, lagen seine persönlichen Gegenstände noch am Ufer, vom Mann fehlte jedoch jede Spur. Sie verständigte umgehend Polizei und Rettung.