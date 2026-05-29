Copa Beach: Räuber trennt sich bei Überfall Fingerglied ab

Laut Polizeisprecher Markus Dittrich wurde der Überfall gegen 21.15 Uhr verübt. Der 16-jährige syrische Staatsbürger forderte von dem 39-Jährigen Bargeld und dessen Mobiltelefon und hielt ihm das Messer unter die Nase.

Ein 16-Jähriger hat am Donnerstagabend auf dem Copa Beach in Wien-Donaustadt eine Reinigungskraft der WC-Anlagen in dem Bereich überfallen und dabei offenbar sowohl das Opfer als auch sich selbst mit einem Klappmesser verletzt.

Das Opfer verweigerte allerdings die Herausgabe, woraufhin der Jugendliche ihm einen Stich in den Unterarm verpasste. Die Wunde war zwar nicht sonderlich tief, aber klaffend. Der Täter flüchtete. Ein Radfahrer fand den Verletzten und alarmierte die Einsatzkräfte. Beamte entdeckten neben dem 39-Jährigen das vorderste Glied eines rechten Zeigefingers, wobei sie bereits vermuteten, dass dieses zum Räuber gehört.

Berufsrettung behandelte Jugendlichen mit Fingerverletzung

Das wurde kurz darauf bestätigt. Polizisten wurden zur Kreuzung Vorgartenstraße/Lassallestraße gerufen, weil die Berufsrettung dort einen Jugendlichen mit einer Fingerwunde behandelte. Bei dem Verletzten handelte es sich um den Tatverdächtigen, er wurde festgenommen.

Bei der Einvernahme stritt der Jugendliche alles ab. Er tischte den Beamten eine eher abenteuerliche Geschichte auf, wonach er selbst von einem ihm unbekannten Araber verletzt worden sei. Zuvor habe er einen Liter Whisky getrunken. Den Polizistinnen und Polizisten fiel aber nicht auf, dass der 16-Jährige massiv alkoholisiert gewesen wäre.