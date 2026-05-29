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Niederösterreich

Einbruch und Diebstahl in NÖ und Wien: Polizei sucht diesen Mann

Die Einbrecherbande soll seit Jänner 2024 vor allem in den Randbezirken Wiens sowie in Niederösterreich aktiv gewesen sein.
29.05.2026, 11:00

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Der von der Polizei gesuchte 41-jährige Moldawier, mutmaßlicher Haupttäter einer Einbrecherbande in Niederösterreich, ist abgebildet.

Nach einer Serie an Wohnhauseinbrüchen in Wien und Niederösterreich gilt ein 41-Jähriger als Hauptverdächtiger.

Am Freitag wurden Fotos des Moldawiers, der mit einem europäischen Haftbefehl gesucht wird, und eines bisher unbekannten Komplizen veröffentlicht. Gestohlen wurden Bargeld, Schmuck und Gold. Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, wurden an das Landeskriminalamt Niederösterreich (Tel.: 059133-30-3048) erbeten.

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14 mögliche Taten

Bisher wurden der Gruppe 14 teils versuchte Einbruchsdiebstähle in Wohnhäuser von Jänner 2024 bis Mai 2026 in der Bundeshauptstadt und deren Umgebung zugeordnet. Die Coups wurden meistens zwischen 7.00 und 12.00 Uhr verübt.

Ein Mann mit grauer Jacke und Rucksack wird im Zusammenhang mit Einbruchsdiebstählen in Niederösterreich und Wien von der Polizei gesucht.

Ein Mann mit grauer Jacke und Rucksack wird im Zusammenhang mit Einbruchsdiebstählen in Niederösterreich und Wien von der Polizei gesucht.

Polizei sucht diesen Mann, der Teil einer Einbrecherbande sein soll.

Polizei sucht diesen Mann, der Teil einer Einbrecherbande sein soll.

Ziele werden zu Fuß ausgespäht

Die Kriminellen gehen laut Polizei meist zu dritt ans Werk und zwängen Fenster oder Terrassentüren auf, um in die Häuser zu gelangen. Kurz vor der Tat werde an der Tür geläutet um zu sehen, ob jemand zu Hause ist. Eine Schadenssumme stand vorerst nicht fest.

Wien Niederösterreich Blaulicht
Agenturen, kurier.at, sta  | 

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