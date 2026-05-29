Einbruch und Diebstahl in NÖ und Wien: Polizei sucht diesen Mann

Nach einer Serie an Wohnhauseinbrüchen in Wien und Niederösterreich gilt ein 41-Jähriger als Hauptverdächtiger.

Am Freitag wurden Fotos des Moldawiers, der mit einem europäischen Haftbefehl gesucht wird, und eines bisher unbekannten Komplizen veröffentlicht. Gestohlen wurden Bargeld, Schmuck und Gold. Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, wurden an das Landeskriminalamt Niederösterreich (Tel.: 059133-30-3048) erbeten.

14 mögliche Taten Bisher wurden der Gruppe 14 teils versuchte Einbruchsdiebstähle in Wohnhäuser von Jänner 2024 bis Mai 2026 in der Bundeshauptstadt und deren Umgebung zugeordnet. Die Coups wurden meistens zwischen 7.00 und 12.00 Uhr verübt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © LPD NÖ Ein Mann mit grauer Jacke und Rucksack wird im Zusammenhang mit Einbruchsdiebstählen in Niederösterreich und Wien von der Polizei gesucht.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © LPD NÖ Polizei sucht diesen Mann, der Teil einer Einbrecherbande sein soll.