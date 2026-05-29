Einbruch und Diebstahl in NÖ und Wien: Polizei sucht diesen Mann
Nach einer Serie an Wohnhauseinbrüchen in Wien und Niederösterreich gilt ein 41-Jähriger als Hauptverdächtiger.
Am Freitag wurden Fotos des Moldawiers, der mit einem europäischen Haftbefehl gesucht wird, und eines bisher unbekannten Komplizen veröffentlicht. Gestohlen wurden Bargeld, Schmuck und Gold. Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, wurden an das Landeskriminalamt Niederösterreich (Tel.: 059133-30-3048) erbeten.
14 mögliche Taten
Bisher wurden der Gruppe 14 teils versuchte Einbruchsdiebstähle in Wohnhäuser von Jänner 2024 bis Mai 2026 in der Bundeshauptstadt und deren Umgebung zugeordnet. Die Coups wurden meistens zwischen 7.00 und 12.00 Uhr verübt.
Ziele werden zu Fuß ausgespäht
Die Kriminellen gehen laut Polizei meist zu dritt ans Werk und zwängen Fenster oder Terrassentüren auf, um in die Häuser zu gelangen. Kurz vor der Tat werde an der Tür geläutet um zu sehen, ob jemand zu Hause ist. Eine Schadenssumme stand vorerst nicht fest.
Kommentare