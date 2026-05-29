Große Suchaktion in Wien: Autistisches Mädchen (6) verschwunden

Bange Stunden für eine Wiener Familie: Ein sechsjähriges autistisches Mädchen ist am gestrigen Nachmittag in Liesing plötzlich verschwunden. Das Kind war im Bereich Bickgasse/Breitenfurter Straße in einem unbeobachteten Moment davongelaufen. Die verzweifelten Eltern alarmierten sofort den Polizeinotruf.

Daraufhin startete die Wiener Polizei eine großangelegte Suchaktion. Zahlreiche Einsatzkräfte der Stadtpolizeikommanden Meidling und Liesing, die Bereitschaftseinheit sowie die Polizeidiensthundeeinheit rückten aus. Auch ein Polizeihubschrauber und eine Drohne kamen zum Einsatz.

Spur verlor sich am Bahnhof

Zunächst durchkämmten die Beamten angrenzende Straßen, Wohnhausanlagen und Parkanlagen. Weil das Mädchen weiterhin verschwunden blieb, wurde die Suche ausgeweitet. Ein Polizeidiensthund nahm schließlich die Spur des Kindes auf. Diese führte entlang des Flusses Liesing bis in Richtung Bahnhof Liesing – dort verlor sich die Fährte allerdings.

Die Sorge der Eltern und Einsatzkräfte wuchs mit jeder Minute. Erst nach rund zweieinhalb Stunden gab es Entwarnung: Passanten entdeckten das Mädchen in der Anton-Baumgartner-Straße und verständigten sofort die Polizei. Das Kind konnte schließlich wohlbehalten seinen erleichterten Eltern übergeben werden.