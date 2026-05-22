Rat auf Draht: 2025 gab es 141 Anrufe wegen vermisster Kinder

141 Mal wurde im Jahr 2025 die Hotline 116000 von Rat auf Draht gewählt. Dort können Eltern anrufen, wenn ihr schlimmster Albtraum wahr wird und das Kind verschwunden ist. Im Vergleich zu 2024 haben die Fälle, bei denen die Beratung durch die Experten am anderen Ende des Hörers beansprucht wurde, im Vorjahr um 22,6 Prozent zugenommen. Beim Großteil der Gespräche ging es um Jugendliche, die Reißaus von Zuhause genommen haben, hieß es von Rat auf Draht am Freitag.

"Neben emotionalem Beistand, den wir in dieser schwierigen Situation zu geben versuchen, geht es den meisten Eltern um konkrete Hilfestellungen, die zu einem schnellen Wiederfinden ihres Kindes führen", sagte Birgit Satke, Leiterin des Beratungsteams von Rat auf Draht. Zudem versuche man auch mehr über die möglichen Gründe des Ausreißens zu erfahren und Eltern präventiv zu beraten.

Häufig gehe es um familiäre Konflikte, weil sich Jugendliche nicht an vereinbarte Regeln halten wollen. "Ein sehr häufiger Grund ist, dass die Eltern das Übernachten beim Freund oder der Freundin verbieten. Es löst bei den Eltern ein großes Ohnmachtsgefühl aus, wenn sich Kinder nicht an Vereinbarungen halten", erklärte Satke.