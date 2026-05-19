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Wien

Tankstellen-Überfall in Favoriten: 31-Jähriger festgenommen

Deutscher hatte Mitarbeiter einer Tankstelle bedroht, der mutmaßliche Täter konnte gefasst werden.
19.05.2026, 15:35

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Zwei Polizeiautos mit blau-rotem Streifen und dem Wort „Polizei“.

Ein 31-jähriger deutscher Staatsangehöriger soll am Mittwochnachmittag Mitarbeiter einer Tankstelle in Wien-Favoriten mit einer abgebrochenen Glasflasche bedroht und Bargeld gefordert haben.

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Nachdem die Angestellten der Aufforderung nicht nachkamen und den Mann aufforderten, die Tankstelle zu verlassen, flüchtete der Tatverdächtige, teilte die Polizei in einer Aussendung am Donnerstag mit. 
Polizisten konnten den 31-Jährigen kurze Zeit später unweit des Tatortes festnehmen.

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Aufgrund seines psychischen Zustandes war eine Vernehmung durch das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, vorerst nicht möglich. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht.

Agenturen  | 

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