Glaswurf in Wiener Club: 34-jähriger Verdächtiger ausgeforscht

Mehr als sieben Monate, nachdem er in einem Wiener Innenstadt-Club einer 36-jährigen Frau ein Bierglas ins Gesicht geworfen haben soll, ist ein Mann nun ausgeforscht worden.

Bei der Tat in der Nacht auf den 4. Oktober wurde nicht nur die Frau schwer verletzt, auch ihr Lebensgefährte (42) sowie eine Freundin des Opfers (43) wurden durch Splitter an der Hand verletzt. Im Dezember veröffentlichte die Polizei ein Fahndungsfoto, ein anonymer Hinweis führte nun zum 34-Jährigen.