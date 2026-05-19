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Ermittlungen

Glaswurf in Wiener Club: 34-jähriger Verdächtiger ausgeforscht

Mehr als sieben Monate nach der Tat, geriet nun ein 34-Jähriger ins Visier der Polizei. Ein anonymer Tipp könnte den Fall gelöst haben.
19.05.2026, 15:23

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Zwei Polizisten stehen vor einem Polizeiauto mit blau-roter Motorhaube und dem Schriftzug „Polizei“.

Mehr als sieben Monate, nachdem er in einem Wiener Innenstadt-Club einer 36-jährigen Frau ein Bierglas ins Gesicht geworfen haben soll, ist ein Mann nun ausgeforscht worden. 

Bei der Tat in der Nacht auf den 4. Oktober wurde nicht nur die Frau schwer verletzt, auch ihr Lebensgefährte (42) sowie eine Freundin des Opfers (43) wurden durch Splitter an der Hand verletzt. Im Dezember veröffentlichte die Polizei ein Fahndungsfoto, ein anonymer Hinweis führte nun zum 34-Jährigen.

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Der Österreicher wurde an seiner Arbeitsadresse angetroffen, vorerst befragt und anschließend auf freiem Fuß angezeigt. Er wird in den kommenden Tagen vernommen, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Dienstag.

Zähne irreparabel beschädigt

Vor der Tat in einem in der Sonnenfelsgasse gelegenen Lokal soll der 34-Jährige mehrfach die 36-Jährige angerempelt haben, woraufhin sie ihn zurechtwies. Die Frau erlitt durch die Glassplitter mehrere Schnittverletzungen im Gesichtsbereich, zudem wurden vier Zähne irreparabel beschädigt. Bei der 43-Jährigen wurde eine Sehne an der Hand durchtrennt.

Blaulicht
Agenturen  | 

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