Überfälle auf Minderjährige: 14 Jugendliche in Wien ausgeforscht

In Wien sind nach intensiven Ermittlungen 14 Jugendliche ausgeforscht worden, die von März bis April in den Bezirken Döbling und Penzing mehr als ein Dutzend Mal Minderjährige ausgeraubt haben. Die Burschen sprachen in Kleingruppen ihre jungen Opfer an und forderten Geld, Wertgegenstände sowie Kleidung. Wer nicht reagierte, bekam Faustschläge und Tritte zu spüren. Dabei gab es auch mehrere leichtverletzte Opfer, berichtete Polizeisprecherin Julia Schick auf APA-Nachfrage.

Den Machenschaften der Täter setzte das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Raub, Gruppe Schalek nun zumindest teilweise ein Ende. Elf der Jugendlichen sind strafmündig und in einem Alter zwischen 14 und 17 Jahren. Drei weitere sind Strafunmündige und zwölf und 13 Jahre alt. Sieben der strafmündigen Jugendlichen wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien festgenommen und in eine Justizanstalt eingeliefert.