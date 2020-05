U6: Stationssperre bringt Kundenschwund

Tatsächlich sind in der oberen Einkaufsstraße nur wenige Passanten unterwegs. Bis zu 20.000 strömten früher täglich von der U6-Station in die Josefstadt. Vom Kundenschwund besonders betroffen sind 45 Geschäfte, darunter Dienstleister wie Friseure, die Gastronomie und der Handel.



Weil die Umbauten nicht, wie angekündigt, im Herbst abgeschlossen sein werden sondern erst zu Jahresende, will nun die Wirtschaftskammer mit den Wiener Linien verhandeln. Baumeister Franz Katlein versucht sich dabei als Vermittler. Angedacht sind Entschädigungszahlungen, wie sie beim U-Bahnneubau üblich sind.



Den Kaufleuten wäre eine Beschleunigung der Bauarbeiten aber noch wichtiger, denn das Weihnachtsgeschäft macht bei einigen 25 Prozent des Jahresumsatzes aus.