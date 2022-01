U5-Bau: Straßenbahnen 43 und 44 werden Mitte Jänner umgeleitet

Ersatzhalber fährt jedoch die Linie 33 ganztägig ab der Station Lange Gasse über die Alser Straße bis zur Maroltingergasse. Ab 17. Jänner bzw. ab 14. Februar werden alle drei Linien wieder wie gewohnt unterwegs sein.

Neue Station unter Gleisen

Umlegungen der Straßenbahnlinien waren seit Beginn der Bauarbeiten an der U-Bahn immer wieder notwendig und werden es auch weiterhin bleiben, da einige Gleisstrecken über der in Bau befindlichen U5-Station Frankhplatz liegen.

Allerdings findet der U-Bahn-Ausbau in mehreren Phase statt, so dass die Straßenbahnen die meiste Zeit auf der freien Straßenseite fahren können. Nur in Ausnahmefällen kommt es laut Wiener Linien zu einer Einstellung oder Veränderung des Betriebs.