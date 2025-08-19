Wiener Öffis: Das Ende des Baustellensommers naht

Die Baustellen im heurigen Sommer waren viele. Die Ausweichrouten kosteten manch einen vielleicht Nerven.

Die gute Nachricht ist aber: Es ist fast vorbei. Einige Linien sind sogar schon wieder auf Schiene. Die Linie 1 etwa fährt schon seit 11. August wieder, die Linie 37 seit 15. August. Die Linie 2 ist bereits wieder auf ganzer Länge unterwegs. Bis sie die Haltestelle Parlament wieder anfährt, wird es aber noch etwas dauern. Ab 25. August wird es so weit sein.