Wiener Öffis: Das Ende des Baustellensommers naht

Zwei Wochen noch, dann geht die Schule wieder los. Pünktlich zum Schulstart geht auch der Baustellensommer zu Ende.
19.08.25, 06:30
Die Baustellen im heurigen Sommer waren viele. Die Ausweichrouten kosteten manch einen vielleicht Nerven.

Die gute Nachricht ist aber: Es ist fast vorbei. Einige Linien sind sogar schon wieder auf Schiene. Die Linie 1 etwa fährt schon seit 11. August wieder, die Linie 37 seit 15. August. Die Linie 2 ist bereits wieder auf ganzer Länge unterwegs. Bis sie die Haltestelle Parlament wieder anfährt, wird es aber noch etwas dauern. Ab 25. August wird es so weit sein.

Im Endspurt sind die Arbeiten am Margaretengürtel. Ab 23. August werden dort die Linien 6 und 18 wieder fahren. Pünktlich zu Schulbeginn am 1. September werden die Linien 9, 43, 71 und D wieder wie gewohnt unterwegs sein. Ebenfalls ab 1. September wird die Linie 18 wieder bis St. Marx fahren. Die Arbeiten auf dieser Linie werden laut Wiener Linien allerdings noch bis Jahresende andauern. Gebaut wird derzeit auch an der Verlängerung für den 18er durch den Prater. Ab Herbst 2026 kann man mit der Bim fast bis zur Donau fahren.

Sehnlich erwartet wird wohl auch die Rückkehr der U4 zwischen Friedensbrücke und Schottenring. Ab 1. September fährt die U4 wieder. Auch die Stammstrecke feiert an diesem Tag ihr Comeback zwischen Praterstern und Floridsdorf.

