Der Sesseltanz in den Öffis: Wie viele Sitzplätze gibt es tatsächlich?

Sitzplätze in den Öffis sind ein heißes Thema. Vor allem vor dem Hintergrund, dass es in den neuen U-Bahn- und Bim-Garnituren vermeintlich immer weniger Sitzplätze gibt. Aber stimmt das überhaupt?

Bei der U-Bahn: Ja. Der X-Wagen hat im Gegensatz zum Vorgängermodell, dem V-Wagen, 38 Sitzplätze weniger. Also 222 statt 260 (siehe Grafik).

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier Die Sitzplatzkapazität in den U-Bahnen

Bei den Straßenbahnen ist die Frage nicht ganz so einfach zu beantworten. Der Flexity hat in absoluten Zahlen nämlich ganze 8 Sitzplätze mehr als sein Vorgängermodell, der ULF, berichten die Wiener Linien. Dabei muss allerdings ergänzt werden, dass es erstens auch ältere ULF-Modelle gibt, die noch insgesamt 66 Sitzplätzehaben, also vier mehr als der Flexity. Und zweitens ist nicht ganz klar, wie die breiteren Eltern-Kind-Sitze im Flexity gezählt werden. Mehr Platz zum Stehen Was den Flexity und den X-Wagen aber verbindet: Insgesamt steht mehr Platz zur Verfügung. Mehr Platz für Passagiere, schließlich fasst der X-Wagen etwa 55 Personen mehr als der V-Wagen, der Flexity allerdings nur etwa 4 Personen mehr als der ULF.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier Die Sitzplatzkapazität in den Bims

Mehr Platz gibt es aber auch für Kinderwagen und Rollstühle. Besonders groß ist der Unterschied bei Letzteren. Während es im ULF keinen eigenen Platz für Rollstühle gibt, sind in den Flexity-Garnituren jeweils zwei Plätze dafür reserviert. Bei der U-Bahn sind es mit sechs Plätzen im neueren Modell sogar doppelt so viele wie im älteren.