U-Kommission: FPÖ und Neos sehen Wiener "Fördersumpf" als erwiesen an

Und auch die Neos verbuchen die Untersuchung als Erfolg: Die U-Kommission habe den Fördersumpf in Wien eindeutig belegt, meint Klubobmann Christoph Wiederkehr. „Die Förderlandschaft in Wien ist von parteinahen Vereinen durchsetzt, Verflechtungen und Freunderlwirtschaft sind an der Tagesordnung. Vereinskonstruktionen dienen als Vehikel, um über Umwege Steuergelder für Parteizwecke zu missbrauchen. Es fehlen klare Regeln und Kontrollen, um Missständen vorzubeugen“.

Kritik an der U-Kommission an sich

Infrage stellen FPÖ und Neos allerdings das Instrument der U-Kommission in seiner aktuellen Form. Hier brauche es dringend Reformen, halten Wiederkehr und FPÖ-Gemeinderat Leo Kohlbauer, der für die Blauen in der Kommission saß, fest. Es sei indiskutabel, dass die zu überprüfende Stelle, der Magistrat, selbst entscheiden könne, welche Unterlagen er zur Verfügung stellt.

"Es kann auch nicht sein, dass die Mehrheit wichtige Zeugenladungen verhindern kann", sagt Wiederkehr. "Wir brauchen dringend eine Reform, die die Untersuchungskommission zu einer echten Aufklärung auch ermächtigt!“