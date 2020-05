Türstopper entpuppte sich als scharfe Granate

Eine Fliegerabwehrgranate, Kaliber 88, rund neun Kilo schwer. Dieses Geschoß verwendete eine Wienerin mehrere Monate lang als Türstopper in ihrer Wohnung in der Vorgartenstraße. Als sie sich an der „Dekoration“ sattgesehen hatte, bot sie die Granate in der Facebook-Tauschböre „ Wien tauscht“ an. Romana M. griff zu. Im Gegenzug gab sie eine Flasche Sekt, eine Flasche Wein und einen Bilderrahmen.

Am Dienstagvormittag tauschten die Frauen schließlich die Gegenstände in der Vorgartenstraße. Romana M. war öffentlich unterwegs und transportierte die Granate im Bus bis zu ihrer Wohnung in der Dammstraße.