Trubel vor Tanzschule Elmayer: Anmeldungen für Jugendkurse haben begonnen

Es ist 6 Uhr früh am Staatsfeiertag, vor der Tanzschule Elmayer in der Bräunerstraße 13 im 1. Bezirk ist man von Feiertagsruhe aber weit entfernt. Vor dem Gebäude bildete sich um diese Uhrzeit bereits eine Menschenschlange. Wie dem KURIER berichtet worden ist, soll es zu Auseinandersetzungen zwischen Müttern und unguter Stimmung gekommen sein. Der Grund: Seit gestern kann man sich für die diesjährigen Jugend-Herbstkurse der Schule anmelden - und viele Tanzbegeisterte wollen sich da natürlich einen der beliebten Plätze ergattern. Im Vergleich zu den Vorjahren startet die Anmeldung heuer aber zum ersten Mal an einem Feiertag.