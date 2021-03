Trio überfällt Juwelier in Favoriten: Fahndung läuft

Aktuell läuft eine Fahndung nach drei unbekannten Männern, die im dringenden Verdacht stehen, vier weibliche Angestellte eines Juweliergeschäfts in Wien-Favoriten mit zwei Faustfeuerwaffen bedroht zu haben. Laut den Opfern sollen die Männer Wertgegenstände in bislang unbekannter Höhe aus dem Geschäft geraubt und anschließend die Flucht in unbekannte Richtung ergriffen haben.

Die vier Frauen blieben bei dem Vorfall geschockt, wurden aber nicht körperlich verletzt. Kunden waren zum Zeitpunkt des Überfalls nicht im Geschäft. Die drei mutmaßlichen Täter sollen beim Überfall vermummt gewesen sein und allesamt in etwa zwischen 160 – 170 cm groß sein. Näheres ist derzeit unbekannt. Die Ermittler des Landeskriminalamts Wien haben den Fall übernommen. Nun wird, neben der Alarmfahndung, versucht, mögliche vorhandene Lichtbilder aus der Überwachungskamera und etwaige Spuren zu sichern.

Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie täglich alle wichtigen Einsätze von Polizei, Feuerwehr und Rettung in Wien gesammelt in ihr E-Mail-Postfach: