Trio stahl 240.000 Euro teure Münzsammlung

Nur rund eine Stunde ließ ein 69-jähriger Münzsammler und -händler aus Deutschland seine wertvolle Sammlung am 26. April unbeaufsichtigt in seinem Auto in der Tiefgarage der Messe Wien. Als er zurückkam, war der Großteil gestohlen – mit einem Schaden von rund 240.000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei laufen seither auf Hochtouren; neue Hoffnung sollen jetzt die Bilder aus einer Überwachungskamera bringen, auf der die Täter zu sehen sind. Die Polizei sucht nach drei Tatverdächtigen.

Der deutsche Numismatiker hatte an den zwei Tagen zuvor an der Sammler-Messe "Numismata" teilgenommen. Danach packte er die teuren Stücke auf die Rückbank seines Mercedes Kombi. Fein säuberlich in Kunststoffkassetten geschlichtet. "Und noch mit einem schwarzen Tuch zugedeckt", erklärt Polizei-Sprecherin Barbara Riehs.