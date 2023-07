Trio mit 16,3 Kilo Opium im Gepäck am Wiener Hauptbahnhof gefasst

Mit 16,3 Kilo Opium im Gepäck sind drei Männer am Hauptbahnhof in Wien festgenommen worden. Die aus Teheran über den Flughafen Wien eingeführte Ware hat nach Polizeiangaben vom Dienstag einen Straßenverkehrswert von etwa 180.000 Euro. Das Trio wurde in die`Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Das Landeskriminalamt Niederösterreich und das Stadtpolizeikommando Schwechat hatten monatelang ermittelt.

Doppelstaatsbürger

Die Verdächtigen sind der Landespolizeidirektion zufolge ein 51- und ein 42-Jähriger, beide britisch-iranische Doppelstaatsbürger, sowie ein 34-jähriger iranischer Staatsangehöriger. Das Opium sollte per Bahn nach Deutschland weitertransportiert werden, als am 2. Juni die Handschellen klickten. Zwei der Beschuldigten waren bei ihren Einvernahmen geständig, der Dritte verweigerte die Aussage.