Trio kündigte Einbruch auf Social Media an: Polizei schlug zu

Wenn sich Einbrecher selbst verraten. So lässt sich zusammenfassen, was sich in Favoriten zugetragen hat.

Beamte des Stadtpolizeikommandos wurden alarmiert, nachdem drei Burschen, ein 15-jähriger und ein 18-jähriger Österreicher sowie ein 16-jähriger Rumäne, über Social Media einen Einbruch in ein Fahrgeschäft eines Vergnügungsparks ankündigten.

Verdächtige flüchteten

Die Polizisten konnten die drei Tatverdächtigen in der Nähe des Fahrgeschäfts antreffen. Diese versuchten zunächst zu flüchten, konnten aber nach kurzer Zeit durch die Beamten angehalten und vorläufig festgenommen werden.

Der 15-Jährige machte keine Angaben zu den Tatvorwürfen, der 16-Jährige und der 18-Jährige zeigten sich geständig. Alle drei wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.

➤ Mehr lesen: Meldungen wie diese finden Sie auch in unserem KURIER-Blaulicht Newsletter