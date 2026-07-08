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Floridsdorf

9-Jährige nach WC-Besuch vermisst: Mädchen bei Verwandten gefunden

Das Kind war am Montag gemeinsam mit einem Betreuer im Einkaufszentrum Trillerpark unterwegs, als es plötzlich verschwand.
08.07.2026, 09:01

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Zwei silberne Polizeiautos mit blau-rotem Streifen und dem Wort „Polizei“ stehen nebeneinander auf einer Straße.

Eine Neunjährige, die am Montagabend nach dem WC-Besuch in einem Wiener Einkaufszentrum in Floridsdorf verschwunden war, ist unverletzt und wohlbehalten wieder aufgetaucht. Polizisten fanden sie im Zuge der umfangreichen Fahndung am Dienstagabend bei einem Angehörigen. Das Mädchen wurde wieder in eine sozialpädagogische Einrichtung gebracht, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Mittwoch.

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Die Neunjährige war am Montag nach dem Aufsuchen einer Toilette im Einkaufszentrum Trillerpark verschwunden. Ihr Betreuer schlug gegen 18.00 Uhr bei der Polizei Alarm. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst erfolglos. Am Dienstag veröffentlichte die Exekutive Fotos des fremduntergebrachten Mädchens und bat die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Merfach abgängig

Die Obsorge für die Neunjährige hat die Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11). Seit 2022 war das Mädchen in verschiedenen sozialpädagogischen Einrichtungen untergebracht. Seit dem Vorjahr wird es in einer Einzelwohneinrichtung betreut, bei der mehrere Sozialpädagogen für ein Kind zuständig sind. Laut Polizei war das Kind in den vergangenen beiden Jahren bereits mehrfach abgängig.

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