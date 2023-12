Trickbetrüger räumten Tresor von 78-Jährigem in Wien-Alsergrund leer

Ein 78-Jähriger ist eine vier- bis fünfstellige Summe am Montag in Wien-Alsergrund an Trickbetrüger los geworden. Zwei Männer gaben sich als Mitarbeiter der Stadt Wien aus, läuteten gegen 17.30 Uhr an der Wohnungstür in der Fürstengasse und gaukelten vor, die Stromleitung im Haus sei überlastet, weshalb Kontrollen nötig seien. Der 78-Jährige ließ die beiden hinein. Daraufhin sperrten die Männer ihn ins Bad und räumten seinen Tresor aus, berichtete die Landespolizeidirektion.

➤ Mehr lesen: Meldungen wie diese finden Sie auch in unserem KURIER-Blaulicht Newsletter

Der Schlüssel zum Tresor befand sich laut Polizei im Wohnzimmer. Die Männer hätten diesen in der Zwischenzeit an sich nehmen und so den Tresor öffnen können, sagte Polizeisprecherin Julia Schick der APA. Darin befanden sich vor allem hochwertige Gold- und Silbermünzen.

Das Opfer schaffte es wenige Zeit später, sich selbstständig aus dem Badezimmer zu befreien. Die Unbekannten waren jedoch nicht mehr in der Wohnung. Daraufhin verständigte der 78-Jährige den Polizeinotruf. Das Opfer wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.