Treffpunkt Wien: Otto Schenk liefen "bachweise die Tränen“

In dem Saal, in dem er die schönsten Konzerte erlebte, wird er am 3. November erstmals selbst dirigieren. Knapp ein Monat vor dem Auftritt, steht Otto Schenk schon einmal auf dem Orchesterpodium und geht in Richtung Dirigentenpult. Für das Foto mit dem KURIER durfte er zwischen zwei Proben in den prunkvollen Saal, der 1870 eröffnet wurde und als Kronjuwel unter den Konzertsälen gilt. So hoch die Erwartungen auch waren, schrieb die Presse im Jänner 1870, so wurden sie doch von dem ersten Eindruck des Saals überboten. Der Große Musikvereinssaal war von Theophil Hansen so angelegt worden, dass man von allen Punkten des Saals gleich gut hört. Gliedernde Elemente wie Balkone sorgen für die Streuung der Schallwellen, ein Hohlraum im Boden bildet, wie bei einer Geige, einen Resonanzkörper unter den Füßen.

„Wo ist mein Staberl?“, Otto Schenk dreht sich auf halbem Weg zum Dirigentenpult um und lässt sich den Taktstock reichen. Er hat ihn von seinem Lehrer Konrad Leitner geschenkt bekommen.

Worauf man bei Taktstöcken achten muss?

„Er muss unelastisch sein, ruhig in der Hand liegen, drohend wirken, als würde er sagen: ,Wenn ihr nicht macht, was ich euch vorschlage ...‘“ Otto Schenk wedelt mit dem Taktstock vor dem imaginären Orchester. „Vorschlagen“, sagt er dann, nachdenklicher, „die deutsche Sprache benützt so treffende Worte, ohne es zu wollen. Grausam fast. Die Generalprobe ist ja auch ein schreckliches Wort ...“

Dann bringt er sich für den Fotografen in Position.