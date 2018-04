Treffpunkt Wien: Sonntags mit Willi auf Du und Du

Und so kuratiert Willi Resetarits derzeit jeden Sonntag (bis Juni, dann ist Sommerpause) die „Sunday Sounds“, eine Plattform für junge Bands und Liedermacher, ein erstes Sprungbrett. „Und man muss gar nicht hoch springen“, sagt er und grinst. „Weil wir spielen hier ebenerdig.“

Das mit dem Beruf des Musikers, fährt Willi Resetarits fort, während der Kellner ihm das Blaubeer-Dessert serviert, das sei ja so eine Sache. Das könne man sich in Wahrheit ja gar nicht aussuchen. „Anfangen, das tun ja viele, aber dranbleiben, das tun nur die, bei denen die Musik bestimmt: Den behalt ich mir.“ Und mit der Musik, meint er weiter, beginnt man oft in einer Zeit, in der man noch keinen näheren Kontakt zum anderen Geschlecht hat. „Warum? Weil man nicht weiß wie. Die meisten Musiker suchen also ein Mittel, um angesprochen zu werden. Die sogenannten ,Brater’ unter den Teenagern, die wissen wie’s geht, die miassn also kein Instrument lernen.“ Er grinst. „Die ham auch meist was anderes zu tun.“