Treffpunkt Wien mit Thomas Stipsits: Koffein für die "Love Machine"

Apropos Wien. Für Thomas Stipsits, der mit seinen Kabaretttouren viel herumkommt, gibt es keine Stadt, in der er lieber wohnen möchte. Dabei hat er damals, als er mit 18 Jahren aus dem Burgenland hierhergezogen ist, vor der großen Stadt schon ein wenig Angst gehabt. „Aber Wien bietet so viele Möglichkeiten. Beruflich, natürlich sowieso. Es gibt hier einfach die meisten Bühnen und das meiste Publikum – auch wenn die Menschen am Anfang nicht kommen.“ Er lacht.

Die grätzelhafte Stadt

Am meisten habe ihn aber das Grätzelhafte gepackt, diese Unterschiedlichkeiten. „Hier im 18. Bezirk bist du zum Beispiel gleich in den Bergen, fährst du über die Bruckn, bist du am Wasser, auf der Mariahilfer Straße bist du in der Stadt-Stadt und im Ersten mitten in einem Freilichtmuseum.“

Allzu viel Zeit, sich das anzusehen, hat Thomas Stipsits momentan aber gar nicht. Mitte Februar geht die Tour mit seinem Programm „Stinatzer Delikatessen – Quasi ein Best Of“ weiter. Im März steht er für einen neuen Tatort vor der Kamera. Und dann arbeitet er noch an einem Drehbuch, ein Herzensprojekt.

Worum es gehen soll? „Es wird eine Aussteiger-Komödie“, sagt Thomas Stipsits und muss grinsen.

Denn sie spielt – wie könnte es anders sein – in Griechenland.

Fakten: Cafébrennerei Franze

Die Getränke: Riesige Auswahl an Tee- und Kaffeesorten (selbst geröstet). Der Cappuccino kommt auf 3,50 € und die Kanne Tee meist auf 3,60 €.

Die Speisen: Snacks: Franz-Omelettt (6,80€), Schnittlauchbrot (3 €) oder auch „Funny Fruit Good Mood“-Müsli (5,10€).

Geöffnet: Dienstag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr, Samstag, 8 bis 15 Uhr, Sonntag 9 bis 16 Uhr.