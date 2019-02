Treffpunkt Wien: Essen für die Seele, reden über Gefühle

Apropos entscheiden. Davon, bzw. von der Schwierigkeit, einmal Entschiedenes zu ändern, handelt sein neues Programm „Ich werde das Gefühl nicht los“. Am 11. Februar findet die Premiere statt.

Worum es geht?

"Es gibt ja diesen Begriff der gefühlten Wahrheiten. Jeder lebt in seiner eigenen gefühlten Wirklichkeit - und darüber diskutieren wir dann. Aber ich ändere meine Meinung doch nur, wenn mich etwas emotional berührt. Wieso haben wir also dauernd Verstandesdiskussionen? Den Verstand brauchst du gar nicht überzeugen, der weiß das ja eh. Ich weiß, zum Beispiel, dass es total schlecht ist, mit dem Auto zu fahren. Aber in der Emotion fahre ich trotzdem jeden Kilometer. Weil es bequem ist. Weil ich ein fauler Hund bin. Weil ich doch nicht so gut bin, wie es mir der Verstand immer einredet. Und dann", fährt er im gleichen Atemzug fort, "müssen Leute heutzutage auch immer Bewertungen lesen. Keiner geht auf gut Glück wohin, keiner lässt sich mehr überraschen. Ich lese 15.000 Tripadvisor-Kommentare und esse dann, was ich in der Bewertung gelesen habe. Ich esse Sterne, Tripadvisor-Kugeln, aber eigentlich kein Schnitzel mehr.“

Sterne oder Kugeln sind es zum Glück keine, mit denen Simone Raihmann soeben aus der Küche kommt. Sondern Klaus Eckels Spicey Chicken Curry.