Treffpunkt Wien: Ein Model-Juror macht blau

Mittlerweile gibt er seine Erfahrungen an Nachwuchshoffnungen weiter. Seit Mitte September ist Urban wieder Juror bei der Castingshow " Austria’s next Topmodel" auf Puls4. Aber auch abseits der Show ist Urban jetzt als Coach tätig.

Gemeinsam mit seiner Frau Regina Kail-Urban, ebenfalls Model und Bio-Ernährungsberaterin, startete er das Programm "Urban Model Retreat". In einem zweitägigen Seminar wollen die beiden die Dos und Don’ts des Model Business verraten. Kostenpunkt: 270 Euro. "Wir wollen es jungen Leute ersparen, gleich am Anfang auf die Nase zu fallen oder auf irgendwelche kruden Deals reinzufallen", sagt Urban. Denn es gibt so viele Mythen in dem Geschäft. "Man muss im Vorfeld nicht Tausende Euros für irgendwelche Tests auszugeben. Man braucht eigentlich fast nichts. Außer ein paar gute Polaroids."

Und was, wenn seine Töchter in ein paar Jahren diesen Weg einschlagen möchten? "Das können sie gerne. Aber nicht, bevor sie 18 sind."

Noch stellt sich diese Frage aber nicht. Noch begnügen sie sich mit Kreide im Atelier und Kakao im Himmelblau.