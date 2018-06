Treffpunkt Wien: Die Fleischeslust von Sweeney Todd

Erfahrung hat Larsen in beiden Kategorien. Der Bariton, der seit 18 Jahren Ensemblemitglied der Volksoper ist, hat in seinem Leben mehr als 100 Rollen gespielt. Ob Don Giovanni oder der Barbier von Sevilla: Es gibt kaum eine namhafte Produktion, in der er nicht mitgewirkt hat.

Nicht nur in der Volks-, auch in der Staatsoper. Erst vor zwei Wochen spielte er etwa den Grafen in Richard Strauss’ letzter Oper „Capriccio“. Eine Rolle, die er vor einigen Jahren auch an der Met in New York gesungen hat.

Nun ist das Beef Tatar fertig. Angerichtet mit klein gehackten Kapern, Anchovis, Zwiebel und einem rohen Ei, wird es vom Lokalchef selbst serviert. Alexander Wanitschek hat den „gemütlichen Weinhauser“ vor sieben Jahren von seinem Großvater übernommen. Kulinarisch bietet er eine Mischung aus klassisch und modern. Es gibt Wiener Schnitzel genauso wie Orangen-Karotten-Suppe. Die Zutaten kommen von kleinen Händlern. Coca Cola oder Braununion-Bier sucht man vergeblich. Stattdessen gibt es Tirola Kola, Bier aus einer kleinen Brauerei in Gols sowie hausgemachte Limonaden. Und damit die Gäste wissen, wo der Wein herkommt, gibt es einmal im Jahr einen „Betriebsausflug“. In ein paar Tagen ist es wieder so weit.