Transsexuelle Kranführerin: Aus Herbert wurde Erika

Bereits im Kindesalter hatte sie erste Anzeichen wahrgenommen. Denn in einem Kloster-Kindergarten war die Puppenecke ihr Zuhause. „Da habe ich schon gemerkt, ich bin anders. Die Kreuzschwestern haben das nicht gerne gesehen“, schildert sie. Auch in ihrem weiteren Leben wurde ihr verborgenes Ich zum Verhängnis.

„Ich hatte im Laufe meines Lebens einige Beziehungen zu Frauen, nur sind sie immer wieder in die Brüche gegangen, weil sie mich nicht so akzeptiert haben, wie ich bin. Bis Mitte 2013 habe ich eigentlich nicht gewusst, was los ist“, schildert die 54-Jährige. Diese Ungewissheit begleitete die gebürtige Steirerin über 49 Jahre – auch im Beruf als Kranführer. „Ich habe gewusst, dass es transidente Personen gibt. Aber ich habe es nie auf mich bezogen“, schildert sie. Auch eine Beziehung zu einem Mann brachte sie nicht auf diesen Gedanken.

Erst im Laufe einer Psychotherapie wurden dem damals 49-Jährigen die Augen geöffnet. „Die Therapeutin hat gesagt: ,Herr W., Sie sind ja zu mir gekommen,wegen beruflicher Unbelastbarkeit. Das sind aber die Folgen, von dem, was Sie eigentlich sind. Sie sind transsexuell.’“

Eine schwere Last für den Kranführer damals. Heute ist Erika für die späte Diagnose dankbar: „Ich habe drei Wochen gebraucht, um das für mich zu akzeptieren.“ Der Weg zur Frau war für sie ein steiniger. Die erste Hormontherapie brachte ihren Hormonhaushalt komplett durcheinander. Aufgeräumt war er erst nach einem knappen halben Jahr, die Blutwerte waren wieder im Reinen. Wie im Beruf kämpfte sie sich nach oben. Eine neue Therapie brachte den gewünschten Erfolg. „Danach habe ich gemerkt: Jetzt weiß ich, was mir gefehlt hat. Von da an ist es nur noch bergauf gegangen. Ich war zufriedener“, erzählt sie.

Im Jänner 2015 hatte sich der Steirer erstmals als Frau verkleidet und eine Kindergartenfreundin besucht. Beim Vorstellen mit anderen Gästen wurde erstmals aus Herbert Erika.