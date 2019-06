Toter Schubhäftling: Kritik an Amtsärzten in Anhaltezentren

„Der Klient hat mehrere Verbände an den Füßen, dazwischen offene Stellen und ziemlich starke Verfärbungen. Liegt mit dem Rücken zu mir im Bett, gelbe Flecken auf dem Bettlaken deuten daraufhin, dass er ins Bett uriniert hat.“

So dokumentierte ein Rechtsberater der Diakonie am Dienstag nach Pfingsten den Zustand jenes 58-jährigen Ungarn, der im Polizeianhaltezentrum (PAZ) Roßauer Lände in Schubhaft saß – und der in der Nacht auf Mittwoch in staatlicher Obhut gestorben ist. Dem KURIER liegt die Sachverhaltsdarstellung in dem Fall vor.

Darin heißt es außerdem, dass „der Klient in einem äußert schlechten Gesundheitszustand“ gewesen sei, auch von „blutunterlaufenen Augen“ ist zu lesen. Den „Freiheitsentzug“ stuft der Mitarbeiter der Diakonie als „rechtswidrig“ ein: „Mein erster Eindruck, als ich den Klienten in der Zelle sehe: Haftunfähig“, schreibt er in seinem Bericht. Doch der Amtsarzt bescheinigte dem Mann Haftfähigkeit – bis dieser starb.