Toter Mann in Asperner See in Wien entdeckt: Kein Fremdverschulden

Die Einsatzkräfte haben Mittwochfrüh einen Toten aus dem Asperner See in Wien-Donaustadt geborgen. Der 59-jährige Mann trieb leblos im Wasser und wurde von mehreren Personen in der Seestadt - u. a. von der U2-Station aus - gesehen. Es liege kein Fremdverschulden vor, so die Polizei gegenüber der APA.

Bei dem Toten handelt es sich um einen italienischen Staatsbürger. Die Obduktion wurde vonseiten der Polizei angeregt.