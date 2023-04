Tote Radfahrer: 2022 Höchststand seit 30 Jahren

"Höchststand seit 30 Jahren"

Das zeigt auch in Blick in die Statistik: Jährlich kommt es österreichweit zu rund 10.000 Radunfällen. Laut Innenministerium erreichen die Unfallzahlen einen "Höchststand seit 30 Jahren". Auch in Wien erhöhte sich die Zahl: 2020 gab es in der Bundeshauptstadt 125 Unfälle mit Radfahrern, im Jahr darauf stieg die Zahl auf 139 Fälle an.

Heuer gab es bereits sieben getötete Radfahrer sowie 14 Fußgänger. Bei den Verkehrstoten aus dem vergangenen Jahr entfallen 44 auf Radfahrer. Deshalb wolle man mit der technischen und personellen Aufrüstung die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer gewähren, wie Karner betont.