Tor aus "MA 2412" steht jetzt auf dem Wienerberg

In jeder Folge ist es gleich zu Beginn zu sehen: das modrige Holz-Eisentor mit dem Wappen der Stadt Wien und der Aufschrift Magistratsabteilung 2412. "Das Amt für Weihnachtsdekoration am Rande der Stadt", sagt die Stimme aus dem Off dazu. Dann fallen die Flügel zu, und der Sprecher lacht gehässig.

Zum letzten Mal für eine Aufnahme gebraucht wurde besagtes Tor im Jahr 2003: Bis damals wurde die ORF-Serie über den Alltag der Wiener Beamten Herr Weber, Herr Breitfuss und Frau Knackal produziert. Dann geriet es in Vergessenheit.

Nun wurde das Tor am Drehort für die Außenaufnahmen, in der Triester Straße 44 in Favoriten, wiederentdeckt.

In Wäldchen aufgestöbert

Dort befand sich früher eine Volksschule. Inzwischen wurde das Gebäude umgebaut, dort befindet sich heute die Zentrale des Wiener Forstamtes. Bei Renovierungsarbeiten (unter anderem wurden die Brandschutzvorkehrungen verbessert und Quartiere für Fledermäuse und Mauersegler montiert) wurde das bekannte Tor nun aufgestöbert - und zwar in einem desolaten Zustand in einem Wäldchen neben dem Amtshaus.