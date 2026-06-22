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Wien

Massive Flammen: Wohnungsinhaber konnte vor Brand flüchten

Es entstand großer Sachschaden, auch an den angrenzenden Wohnungen.
22.06.2026, 15:44

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Wohnung in der Tongasse in Wien-Landstraße in Brand

Der Inhaber einer Wohnung in der Tongasse in Wien-Landstraße hat sich am Montag bei einem Zimmerbrand noch rechtzeitig in Sicherheit bringen können und überstand das Feuer somit unverletzt. 

Beim Eintreffen der Wiener Berufsfeuerwehr schlugen allerdings bereits massive Flammen aus den Fenstern, wie es seitens der Feuerwehr hieß.

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Das Feuer wurde binnen einer Stunde gelöscht. Es entstand großer Sachschaden, auch an den angrenzenden Wohnungen. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt.

Landstraße
Agenturen  | 

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