Der Inhaber einer Wohnung in der Tongasse in Wien-Landstraße hat sich am Montag bei einem Zimmerbrand noch rechtzeitig in Sicherheit bringen können und überstand das Feuer somit unverletzt.

Beim Eintreffen der Wiener Berufsfeuerwehr schlugen allerdings bereits massive Flammen aus den Fenstern, wie es seitens der Feuerwehr hieß.