Von Linienbus überrollt: 53-Jähriger starb in Wien-Simmering

Die dramatischen Szenen spielten sich am Samstagabend gegen 21 Uhr in Wien-Simmering ab. Der 53-jährige Mann war mit seiner Frau in der Grillgasse unterwegs. Beim Überqueren der Straße dürfte er den herannahenden Linienbus übersehen haben, der in Richtung Simmeringer Hauptstraße fuhr.

Er wurde vom Bus erfasst und geriet unter die Räder. Schwer verletzt blieb der Mann liegen.