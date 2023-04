Tödlicher Unfall in Liesing: 60-Jährige von Lkw überrollt

Am Mittwoch kam es im Frühverkehr zu einem tödlichen Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw in Liesing eine Fußgängerin erfasste. Laut derzeitigem Ermittlungsstand soll der 49-jährige Lenker aufgrund einer Kolonne auf dem Linksabbiegestreifen der Sterngasse in die Pfarrgasse angehalten haben.

Frau starb an Unfallstelle

Eine 60-jährige Fußgängerin dürfte diesen Moment genutzt haben, um die zwei Fahrstreifen bis zu einem Grünstreifen zu überqueren. An dieser Stelle befand sich kein Schutzweg oder eine Fußgängerampel. Als der Lkw wieder anfuhr, wurde die Frau überrollt. Sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle.

Das Verkehrsunfallkommando hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. Es wurden bereits Zeugen einvernommen und die Unfallstelle vermessen. Weitere Erhebungen laufen.