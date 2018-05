Tödliche Schüsse auf Straße: Opfer hatte Täter angezeigt

Die Bluttat ereignete sich direkt neben einer Neuen Mittelschule. Einige Kinder beobachteten die Tat. Ob der elfjährige Sohn des Opfers ebenfalls dort zur Schule geht, ist unklar. Auf KURIER-Anfrage wollte sich bei der Einrichtung niemand dazu äußern, es wurde auf die Polizei verwiesen. Aber auch die, wollte keine Bestätigung abgeben. Ungeklärt bleibt nun weiter, warum sich Opfer und Täter in der Rienößlgasse aufhielten. Der Mann war an einer Adresse in Wien-Ottakring gemeldet, Sandra D. wohnte offiziellen Dokumenten nach in Margareten.

Im Lauf des Mittwochs wurden Angehörige einvernommen. Auch eine Obduktion der beiden Leichen fand statt – das Ergebnis war noch ausständig.