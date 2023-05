Tobender Mann warf in Wien Möbel aus dem dritten Stock

In der Ameisgasse in Penzing soll am Sonntagabend ein 32-jähriger Libyer Möbel aus dem dritten Stock eines Wohnhauses auf die Straße geworfen haben. Die Besatzung eines Streifenwagens, die sich in der Nähe befand, wurde durch laute Geräusche auf den Vorfall aufmerksam. Dann sahen die Beamten Glassplitter und diverse Gegenstände auf der Fahrbahn und dem Gehsteig liegend.

Der Abschnitt wurde für den Verkehr gesperrt. Aufgrund der vorgefundenen Gegenstände konnten die Beamten einen Mann ausforschen, der in der Gasse gemeldet war. Der Mann öffnete den Beamten und gab nach einiger Zeit zu, die Gegenstände aus Zorn aus seiner Wohnung geworfen zu haben. Als Grund nannte er einen Streit mit einem anderen Mann, der die Wohnung bereits verlassen hatte. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Ein Linienbus konnte für etwa eine Stunde die betroffene Gasse nicht befahren. Der 32-Jährige wurde wegen des Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit angezeigt.

➤ Mehr lesen: Meldungen wie diese finden Sie auch in unserem KURIER-Blaulicht-Newsletter