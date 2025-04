Obdachlosigkeit droht: 200 Papageien suchen neues Zuhause in Wien

In Beziehungen braucht es mitunter Nachsicht: Während er Nüsse verzehrt, sitzt sie daneben und wartet. Sie ist geduldig, weicht ihm nicht von der Seite, krault ihn gerne am Kopf. Lebt man erst einmal fünf Jahre zusammen, ist man aufeinander eingespielt. Er, das ist in diesem Fall Molukken-Kakadu Viko. Sie ist Blaustirnamazone Cora. Kennengelernt haben sie einander im Tierheim, es war Liebe auf den ersten Blick (siehe Foto oben).

Es sind Verhaltensweisen, die uns beinahe menschlich erscheinen: Papageien sind klug, leben gerne in Paarbeziehungen, manche sprechen sogar. Doch dass sie vermenschlicht werden, ist auch ihr großes Problem: Viele Tierhalter erwarten sich einen exotischen, unterhaltsamen Hausgenossen. Dabei sind Papageien Wildtiere, die laut und eigensinnig sind und sich für die private Haltung eigentlich nicht eignen. Ist der Mensch überfordert, landet das Tier oft im Heim.