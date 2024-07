Tiergarten Schönbrunn: Zweijähriger nach Sturz in kritischem Zustand

Ein zwei Jahre altes Kind ist nach einem Sturz von einem Klettergerüst am Spielplatz im Tiergarten Schönbrunn in kritischem Zustand. Der Bub dürfte rund zwei Meter in die Tiefe gefallen und mit dem Kopf aufgeschlagen sein, wie die Wiener Berufsrettung am Donnerstag mitteilte.

Das Kind zog sich bei dem Vorfall am Mittwochnachmittag schwere Kopfverletzungen zu und musste intubiert werden.