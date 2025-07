Testphase bei Wiens erster Tiefengeothermie-Anlage steht bevor

Bereits zwischen 2016 und 2022 haben Wien Energie und OMV , unterstützt durch Wissenschaft und Industrie, den geologischen Untergrund im Großraum Wien erforscht und ein 3-D-Modell davon erstellt. Das Ergebnis: Im sogenannten Aderklaaer Konglomerat gibt es Thermalwasservorkommen . Dieses sei Millionen Jahre alt und liege völlig isoliert in der Tiefe. Es habe keine ökologische Funktion für die gegenwärtige Erdoberfläche. Das Wärmereservoir unter der Stadt sei „nach menschlichen Maßstäben unerschöpflich“, erklärte Gruber bereits nach Abschluss der Forschungsarbeiten.

In den nächsten Tagen wird der Bohrturm abgebaut.

100 Grad heiß

Ab Mitte des Sommers soll nun die Testphase starten, die laut Wien Energie den eigentlichen Meilenstein darstellen soll. Durch die Bohrungen solle dabei erstmalig das heiße Wasser aus der Tiefe an die Oberfläche gepumpt werden. Dadurch könne man wichtige Erkenntnisse über die Temperatur, chemische Zusammensetzung und Fördermenge des Wassers gewinnen.

Anhand der gewonnenen Ergebnisse werden die Anlage an der Erdoberfläche geplant und errichtet, mit der künftig dem rund 100 Grad heißen Wasser aus der Tiefe die Wärme entzogen und über das Fernwärmenetz in die Haushalte abgegeben werden soll. Das heruntergekühlte Wasser wird im Anschluss für den nächsten Durchgang zurück in die Tiefe gepumpt.