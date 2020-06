Energiespar-Bim ist auf Linie 62 unterwegs

Im jetzigen Testlauf müssen sich die Innovationen bewähren. Eine Wärmepumpe wurde eingebaut: Sie nutzt die Umgebungswärme und spart Energie beim Heizen oder Kühlen. Außerdem steuert die Bim ihre Systeme vorausschauend: Erfahrungswerte bestimmen etwa, wie viele Fahrgäste zusteigen werden. Daran orientiert sich das Kühl- beziehungsweise Heizsystem. Für die Fahrgäste sollen laut den Wiener Linien die Bims durch die Neuerungen noch komfortabler werden. Dazu zählt etwa die Beklebung der Scheiben, die die Einstrahlung der Sonne reduziert. Die Frischluftzufuhr wird im Inneren der „ EcoTram“ über Sensoren gesteuert. Sie messen die Anzahl an Personen in der Tramway und errechnen die nötige Menge an Frischluft.

Das Projekt läuft bereits seit dem Jahr 2009. Ob die Neuerungen in der „ EcoTram“ in Serie gehen, wird nach dem Testbetrieb und einer weiteren Prüfung entschieden.