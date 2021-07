Terrorverdacht: Die zwei Welten des Franco A.

Der Fall des durch einen Pistolenfund in NÖ aufgeflogenen deutschen Oberleutnants Franco A. sorgt bereits für heftige politische Wellen in Deutschland. Worte wie „ Totalversagen“ kamen selbst von der mitregierenden SPD, das CDU-geführte Innenministerium versprach, „jeden Stein umzudrehen“.

Zwar ist noch immer nicht klar, was der Oberleutnant mit der in Wien-Schwechat gefundenen Pistole, die er nach dem „Ball der Offiziere“ dort versteckt gehabt hatte, vorhatte – aber sein Doppelleben als Soldat und syrischer Obstverkäufer David Benjamin lässt viele fassungslos zurück.

So meldete sich Franco A. im Dezember 2015 in einer hessischen Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Gießen. Dort gab er an, dass er aus einer christlichen Familie mit syrischen Wurzeln stamme. Sein Vater sei Obsthändler gewesen und er habe bei ihm gearbeitet. Er spreche aber nur französisch. Daraufhin stellte er einen Asylantrag, der positiv beschieden wurde.