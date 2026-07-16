Telefonseelsorge: Auch im Sommer kann man einsam sein

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Sorgen fahren nicht auf Urlaub, die Hitze drückt auf das Gemüt. Das spürt die Telefonseelsorge Wien aktuell besonders. Themen wie Einsamkeit, körperliche und psychische Erkrankungen sowie Beziehungsprobleme werden vielen Menschen im Sommer zur besonderen Belastung.

Therapeutische oder ärztliche Entlastungsangebote befinden sich häufig in der Sommerpause, wodurch viele gewohnte Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner vorübergehend nicht erreichbar sind. Hier ist die Telefonseelsorge unter der Notrufnummer 142 für alle Sorgen und Anliegen rund um die Uhr kostenfrei aus ganz Österreich erreichbar. Rund 130 Anrufe zählt die Telefonseelsorge Wien täglich. Das Seelsorgeteam ist auch per E-Mail, Chat und WhatsApp ansprechbar.

„Sommer ist harte Zeit“ Antonia Keßelring von der Erzdiözese Wien leitet gemeinsam mit Carola Hochhauser von der Diözese Wien der Evangelischen Kirche die Telefonseelsorge Wien. Keßelring: „Der Sommer ist für viele unserer Anruferinnen und Anrufer eine harte Zeit. Während andere auf Urlaub fahren, müssen sie den Sommer in ihren aufgeheizten Wohnungen verbringen. Da fällt vielen die Decke auf den Kopf, weil sie sich zurückgelassen und alleine fühlen.“ Im Juni 2026 waren Belastungen durch die Hitzewelle besonders häufig Thema am Telefon: „Viele Menschen können sich aufgrund der Hitze nicht so bewegen wie gewohnt. Sie sind weniger mobil, der Antrieb fehlt. Das trägt dazu bei, dass sich viele körperlich, aber auch psychisch erschöpft fühlen“, so Keßelring. Bei Menschen, die auf Urlaub fahren, treten Beziehungsprobleme und Konflikte häufiger auf, da Partnerinnen und Partner sowie Familienmitglieder über längere Zeit eng zusammen sind. „Verdrängte Probleme kommen ans Tageslicht, weil die Leute aus dem Hamsterrad des Alltags heraustreten“, so die Leiterin der Telefonseelsorge Wien.

Keßelring lädt dazu ein, bei Sorgen und Problemen die Telefonseelsorge 142 anzurufen: „Bevor Ihnen die Decke auf den Kopf fliegt, bitte rufen Sie uns an! Wir sind für Sie da, hören Ihnen zu, teilen Ihre Sorgen und Nöte mit Ihnen und suchen gemeinsam mit Ihnen nach hilfreichen nächsten Schritten. Sie sprechen bei uns nicht mit einem Computer, sondern mit Menschen, die sich für Sie interessieren!“ Gemeinsam mit den Anruferinnen und Anrufern entwickeln die Seelsorgerinnen und Seelsorger individuelle Entlastungsstrategien. In besonders belastenden Situationen verweist das Seelsorgeteam bei Bedarf auf weiterführende professionelle Hilfsangebote. Die Telefonseelsorge, ein Angebot der Katholischen und Evangelischen Kirche, ist österreichweit kostenlos unter der Notrufnummer 142 rund um die Uhr erreichbar. Wer möchte, kann sich auch per E-Mail, Chat (täglich von 16 bis 23 Uhr) oder WhatsApp an das Seelsorgeteam wenden. Alle Infos: www.telefonseelsorge.at