Teilsperre der U6: Chaos blieb aus

Um Ziele im Bereich der Stationen Josefstädter Straße, Thaliastraße und Burggasse erreichen zu können, stehen zwischen Nussdorfer Straße und Westbahnhof (Achtung: Umsteigen schon bei der Station Nussdorfer Straße!) Ersatzstraßenbahnen zur Verfügung.



Als Ersatz für die U-Bahn wurde die Straßenbahnlinie E aktiviert. Der E-Wagen fährt über die Gleisanlagen der Linien 38 und 5 bis zum Westbahnhof und zurück. Die 16 Garnituren der Ersatzlinie fahren zur Verkehrsspitze im Vier-Minutentakt, sonst alle fünf Minuten und während der Betriebszeiten der Nacht-U-Bahn alle 15 Minuten. Im Vergleich zur U6 müssen Fahrgäste 14 Minuten mehr Fahrzeit einplanen. Insider glauben, dass man noch länger unterwegs sein wird.



In den U-6-Stationen Spittelau, Längenfeldgasse und Westbahnhof kann man entweder auf die Linien U4 oder U3 umsteigen. So kommt man über Umwege rasch und bequem in den Westen oder Süden Wiens. Die Stationen Währinger Straße und Michelbeuern-AKH bleiben mit der U6 von der Alser Straße kommend erreichbar.



Als Alternativroute für Pendler, die in westliche Bezirke wollen, bietet sich die Vorortelinie S45 ab Handelskai oder Heiligenstadt an. Die Wiener Linien-Tickets sind auf der S-Bahn innerhalb Wiens (Zone 100) gültig.