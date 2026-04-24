Teenager in Wien nach Unfall mit fremdem Auto angezeigt

Ein Verkehrsunfall auf einem Privatgrundstück in der Felberstraße in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus hat am Donnerstagabend die Polizei beschäftigt. Zeugen hatten zuvor einen lauten Knall gehört und ein schwer beschädigtes Fahrzeug entdeckt, das auf der Seite lag.

Zwei verletzte Teenager waren zuvor aus dem Pkw geflüchtet. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass sie das Auto unbefugt in Gebrauch genommen hatten, wie die Landespolizeidirektion am Freitag berichtete.

Auf die Spur kam die Polizei dem 18-Jährigen und dem 16-Jährigen aus Syrien weil sich eine Betreuerin einer Wohngemeinschaft für Jugendliche bei der Polizei gemeldet hatte. Sie berichtete der Exekutive, dass zwei ihrer Bewohner Blutspuren an den Armen aufgewiesen hätten.

Fahndung nach 18-Jährigem

"Der 18-Jährige gab zu, in den Unfall verwickelt gewesen zu sein, sprang jedoch kurz darauf aus einem Fenster und flüchtete erneut", so Polizeisprecherin Irina Steirer. Der zweite Jugendliche, ein 16-jähriger Syrer, erklärte, nicht im Fahrzeug gewesen zu sein. Er sei gegen 22.52 Uhr vom Wagen erfasst und zu Boden gestoßen worden, nachdem der ältere Jugendliche die Kontrolle über das Auto verloren habe. "Die Polizei befragte den 16-Jährigen noch vor Ort", sagte Steirer. Nach dem 18-Jährigen werde noch gesucht.